Конструкции обрушились при заливке бетона на стройобъекте в Петербурге

На Школьной улице в Санкт-Петербурге произошло обрушение конструкций, когда рабочие заливали бетон на объекте «Строительство комплекса зданий производственной базы и фондохранилища». Кадры с места происшествия предоставил Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
ЧП случилось в районе дома №58. Отмечается, что конкретные детали и обстоятельства произошедшего пока остаются неизвестными. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее в Петербурге тоннель на станции метро «Международная» залило водой из-за прорыва трубы. Очевидцы публиковали в Сеть кадры фонтана, который бил на одном из участков подземки.