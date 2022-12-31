Риши Сунак усомнился в окончании экономических проблем Великобритании в 2023 году

Экономические трудности, возникшие из-за украинского кризиса, продолжатся в Великобритании в 2023 году. Такое мнение выразил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.
Британское правительство распространило видеообращение Риши Сунака. Премьер-министр отметил, что следующий год должен дать возможности показать «самое лучшее», что имеет Лондон, на мировой арене.
«Я не собираюсь делать вид, что все наши проблемы закончатся в новом году», — добавил Сунак.
Премьер-министр отметил, что Великобритания продолжит оказывать поддержку Украине, несмотря на экономические проблемы. В конце Риши Сунак констатировал, что уходящий год оказался тяжелым для многих жителей страны.
За 2022 год в Великобритании произошло множество событий. Главной трагедией для страны стала смерть королевы Елизаветы II, которая занимала престол на протяжении 70 лет.