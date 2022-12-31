Kyodo: Япония выразила протест КНДР из-за ракетных пусков

Токио, используя дипломатические каналы, обратилось к Пхеньяну с осуждением пусков баллистических ракет этой ночью. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.
Ранее с небольшим промежутком во времени с территории Северной Кореи было осуществлено два запуска баллистических ракет в сторону Японского моря. Оба снаряда упали в море.
Северная Корея регулярно запускает ракеты, демонстрируя свою боеспособность странам коллективного Запада. Однако власти Южной Кореи всерьез обеспокоены эскалацией со стороны Пхеньяна и собираются «жестко» отвечать на провокационные действия соседей.