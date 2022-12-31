Сотрудник Роскачества Кузьменко рассказал, кто лишится доступа в WhatsApp с 1 января

Популярный мессенджер WhatsApp готовится прекратить поддержку устройств с устаревшей версией операционной системы. Изменения вступят в силу с начала 2023 года, рассказал сотрудник Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с изданием «Прайм».
По словам старшего специалиста Центра цифровой экспертизы, доступ к WhatsApp могут потерять обладатели iPhone 5 и 5с. Также с проблемами столкнутся те, кто пользуется схожими устройствами от компаний Samsung и LG.
Проверить новизну операционной системы можно в настройках телефона. Сергей Кузьменко напомнил, что мессенджер не в первый раз прекращает поддержку устройств с устаревшей ОС.
«Если ваше устройство имеет операционную систему ниже рекомендованной, то доступ к мессенджеру вам будет закрыт. Проверить версию ОС можно в настройках», — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что в случае ограничений стоит воздержаться от попыток воспользоваться «серыми» обходными путями. В противном случае злоумышленники могут завладеть личными данными пользователей и использовать их ради собственной выгоды.
Ранее Лаборатория Kaspersky предупредила о новой мошеннической схеме в WhatsApp. В преддверии Нового года аферисты начали рассылать пользователям фишинговые сообщения, в которых предлагается поучаствовать в конкурсе и выиграть алкоголь от крупных ритейлеров.