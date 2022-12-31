Организатор Евровидения: решение об исключении России из конкурса далось очень тяжело

Исключение России из песенного конкурса «Евровидение» стало сложным решением, которое соответствовало ценностям Запада. Об этом заявил его организатор Мартин Эстердаль.
По его словам, композиции, исполняемые на конкурсе, всегда отвечали духу времени и текущей ситуации в Европе. Вместе с тем Евровидение подразумевает объединение через музыку.
«Каково настроение и чувства Европы — таков и социальный контекст. Когда мы говорим, что мы вне политики, мы всегда должны отстаивать основные и высшие ценности демократии», — поделился Эстердаль в эфире радио BBC 4.
Европейский вещательный союз (EBU) 25 февраля этого года принял решение отстранить РФ от участия в конкурсе. Организаторы заявили, что не могут допустить Россию, так как это нанесет ущерб репутации Евровидения.