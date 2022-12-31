NHK: вторая северокорейская ракета упала за пределами экономической зоны Японии

Ранее Пхеньян выпустил два снаряда в сторону Японского моря. На этом фоне кризисный штаб при канцелярии премьер-министра страны сформировал центр по сбору и анализу информации, касающейся деятельности Северной Кореи. Данных о каких-либо повреждениях и ущербе, спровоцированном ракетными пусками, на данный момент не поступало.