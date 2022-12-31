NHK: вторая северокорейская ракета упала за пределами экономической зоны Японии

Две северокорейские ракеты, выпущенные в ночь на 31 декабря, упали вне исключительной экономической зоны Японии. Об этом сообщили местные СМИ.
Информацию о первом снаряде предоставило агентство Kyodo. Телеканал NHK, ссылаясь на источники, заявил о падении второй ракеты за пределами экономической зоны страны.
Ранее Пхеньян выпустил два снаряда в сторону Японского моря. На этом фоне кризисный штаб при канцелярии премьер-министра страны сформировал центр по сбору и анализу информации, касающейся деятельности Северной Кореи. Данных о каких-либо повреждениях и ущербе, спровоцированном ракетными пусками, на данный момент не поступало.
В среду, 28 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Ель поручил чиновникам жестко реагировать на провокации со стороны КНДР. По его словам, ответные меры Сеула должны быть в два-три раза сильнее.