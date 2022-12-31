Лавины могут сойти с гор Северного Кавказа и Кубани под Новый год

До конца 2022 года в высокогорных районах Краснодарского края и Северного Кавказа прогнозируется сход лавин. Соответствующее предупреждение озвучил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
Наибольшие риски прогнозируются в Кубани на высотах свыше 1,5 тыс. и 2,5 тыс. метров, а также в горах СКФО. Помимо этого, до конца дня сход лавин и снега может произойти также в горных районах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, Мурманской области. Соответствующее явление объясняется в том числе результатами антропогенной деятельности, отметили ученые.
На днях лавина сошла на горнолыжном курорте Лех/Цюрс в Австрии. Посольство сообщало, что среди пострадавших нет граждан России.