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Один человек пострадал при пожаре в Василеостровском районе Петербурга

Происшествия
Один человек пострадал при пожаре в Василеостровском районе Петербурга

Информация о пожаре в Василеостровском районе Петербурга поступила на пульт дежурной части в 01:53. На место происшествия в срочном порядке были направлены спасатели.

В МЧС сообщили, что возгорание произошло по адресу улица Наличная, дом 40, корпус 1. Прибывшие сотрудники противопожарной безопасности установили, что огонь полыхает в двухкомнатной отдельной квартире на площади 45 квадратных метров.

Около часа понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать возгорание. В результате пострадал один человек, его госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. В тушении пожара принимали участие пять единиц спецтехники и 23 сотрудника МЧС.
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