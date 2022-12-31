Один человек пострадал при пожаре в Василеостровском районе Петербурга

Информация о пожаре в Василеостровском районе Петербурга поступила на пульт дежурной части в 01:53. На место происшествия в срочном порядке были направлены спасатели.
В МЧС сообщили, что возгорание произошло по адресу улица Наличная, дом 40, корпус 1. Прибывшие сотрудники противопожарной безопасности установили, что огонь полыхает в двухкомнатной отдельной квартире на площади 45 квадратных метров.
Около часа понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать возгорание. В результате пострадал один человек, его госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. В тушении пожара принимали участие пять единиц спецтехники и 23 сотрудника МЧС.