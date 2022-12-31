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Порядка 20 тысяч военных задействуют для обороны Москвы во время праздников

Армия
Порядка 20 тысяч военных задействуют для обороны Москвы во время праздников

Правительство привлечет около 20 тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности Москвы в период новогодних праздников. Информацию об этом передает Министерство обороны РФ.

Сообщается, что солдаты будут обеспечивать противовоздушную и противоракетную оборону столицы. Согласно данным ведомства, на боевое дежурство в Новый год заступят «более 1800 военнослужащих 1-й армии ПВО и ПРО особого назначения ВКС России». В состав данного соединения входят шахтные пусковые установки противоракет, способные поражать боевые блоки МБР.

«Всего за период новогодних праздников и выходных дней к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне будут задействованы около 20 тысяч военнослужащих объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил», — добавили в министерстве.

Ранее главы военных ведомств России, Турции и Сирии провели переговоры в Москве. Во время беседы министры обсудили важность продолжения трехстороннего диалога для стабилизации обстановки в САР.
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