Порядка 20 тысяч военных задействуют для обороны Москвы во время праздников

Правительство привлечет около 20 тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности Москвы в период новогодних праздников. Информацию об этом передает Министерство обороны РФ.
Сообщается, что солдаты будут обеспечивать противовоздушную и противоракетную оборону столицы. Согласно данным ведомства, на боевое дежурство в Новый год заступят «более 1800 военнослужащих 1-й армии ПВО и ПРО особого назначения ВКС России». В состав данного соединения входят шахтные пусковые установки противоракет, способные поражать боевые блоки МБР.
«Всего за период новогодних праздников и выходных дней к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне будут задействованы около 20 тысяч военнослужащих объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил», — добавили в министерстве.
Ранее главы военных ведомств России, Турции и Сирии провели переговоры в Москве. Во время беседы министры обсудили важность продолжения трехстороннего диалога для стабилизации обстановки в САР.