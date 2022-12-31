Порядка 20 тысяч военных задействуют для обороны Москвы во время праздников

Сообщается, что солдаты будут обеспечивать противовоздушную и противоракетную оборону столицы. Согласно данным ведомства, на боевое дежурство в Новый год заступят «более 1800 военнослужащих 1-й армии ПВО и ПРО особого назначения ВКС России». В состав данного соединения входят шахтные пусковые установки противоракет, способные поражать боевые блоки МБР.