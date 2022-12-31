Дмитрий Дюжев ошарашил Агату Муцениеце своими комплиментами

Актер Дмитрий Дюжев поддерживает хорошие отношения с моделью Агатой Муцениеце. Оба недавно пересеклись на хоккейном матче, однако звезда сериала «Бригада» повел себя несколько вызывающе.
Дюжев, увидев коллегу по цеху, поздоровался с ней и тут же начал осыпать комплиментами. При этом артист находился в компании своего сына и не упустил шанс познакомить наследника с Муцениеце.
«Привет, солнышко, привет дорогая, а мы на хоккей! Ой, какая ты вкусненькая, как конфетка!» — сказал Дюжев.
Модель поблагодарила актера за теплые слова, после чего он с сыном удалился. Потом модель в своем влоге на YouTube призналась, что вел себя Дюжев очень странно.