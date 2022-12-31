Газета FT предупредила Европу о возможных веерных отключениях света в 2023 году

Европу могут ждать веерные отключения электроэнергии из-за кризиса в 2023 году. Такой прогноз составила британская газета Financial Times.
Авторы издания подготовили свой сценарий развития политических событий в следующем году. По данным Financial Times, в ближайшие месяцы европейским странам стоит подготовиться к блэкаутам из-за холодов и украинского кризиса.
Журналисты считают, что Риши Сунак останется на посту британского премьера к концу 2023 года. Президент США Джо Байден может объявить о своем участии в следующих выборах главы страны, а его коллега из Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит править государствам по итогам предстоящей избирательной кампании.