Газета FT предупредила Европу о возможных веерных отключениях света в 2023 году

Журналисты считают, что Риши Сунак останется на посту британского премьера к концу 2023 года. Президент США Джо Байден может объявить о своем участии в следующих выборах главы страны, а его коллега из Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит править государствам по итогам предстоящей избирательной кампании.