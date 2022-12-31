Соседов объяснил, почему Хаматова продолжает «говорить против России»

Если Хаматова перестанет выступать против РФ, то она лишиться своего дома за границей, уверен он. При этом актриса прекрасно осознает, что на родине у нее не отнимут звание, да и в принципе «не сделают ничего совершенно». Отсюда и появляется чувство безнаказанности. Об этом передает Teleprogramma.pro.