Соседов объяснил, почему Хаматова продолжает «говорить против России»

Чулпан Хаматова является собственницей элитной недвижимости в Латвии, куда она эмигрировала после начала спецоперации. По мнению музыкального критика Сергея Соседова, именно желание спасти свою собственность движет актрисой, поливающей грязью Россию.
Если Хаматова перестанет выступать против РФ, то она лишиться своего дома за границей, уверен он. При этом актриса прекрасно осознает, что на родине у нее не отнимут звание, да и в принципе «не сделают ничего совершенно». Отсюда и появляется чувство безнаказанности. Об этом передает Teleprogramma.pro.
«Она испугалась, потому что сейчас накладывают вето на счета, недвижимость. Вот и все. Если не выскажется против России, дом отнимут. И плакали ее 400 тысяч евро и экологически чистая зона в Латвии», — объяснил Соседов.
Ранее Хаматова пропала из списка попечителей фонда «Круг добра». О причинах подобного решения рассказал ФАН.