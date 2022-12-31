Четыре человеческих черепа нашли в курьерской посылке в аэропорту Мексики

В международном аэропорту мексиканского города Керетаро обнаружили четыре человеческих черепа. Находка была сделана в курьерской посылке и должна была отправиться в Южную Каролину (США), передает издание Milenio.
При досмотре одной из посылок таможенники с помощью рентгена обнаружили черепа, окутанные прозрачным пластиком и алюминиевой фольгой. Никаких документов к столь необычной посылке не прилагалось, следует из сообщения национальной гвардии Мексики.
Сейчас бандеролью, посланной одной из компаний курьерской доставки, заинтересовались правоохранители. О других «особых» посылках из Керетаро не сообщалось.
В середине декабря в Мексике семерых граждан Узбекистана взяли в заложники. Злоумышленники требовали за пленников выкуп в размере 1,2 тыс. долларов.