Шольц планирует оказывать помощь Украине без оглядки на трудности жителей Германии

Германия планирует и дальше поддерживать киевский режим, несмотря на негативные последствия данного решения для граждан страны. Об этом в своем новогоднем обращении заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.
Политик признал, что жители ФРГ ежедневно сталкиваются с трудностями из-за событий в Донбассе. Однако, по его словам, «сложный год» подходит к концу.
«И мы будем продолжать поддерживать Украину», — подчеркнул Шольц.
При этом канцлер призвал жителей Германии и впредь «держаться вместе», а также пообещал продолжить работу над решением текущих проблем.
Ранее немецкая газета Der Tagesspiegel представила результаты социологического опроса, согласно которым большинство граждан страны не доверяют «газовым обещаниям» Олафа Шольца. О дефиците голубого топлива текущей зимой заявили 29% респондентов.