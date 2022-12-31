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Yonhap: армия Северной Кореи выпустила баллистическую ракету по курсу Японского моря

Армия
Yonhap: армия Северной Кореи выпустила баллистическую ракету по курсу Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Yonhap со ссылкой на источники в рядах южнокорейской армии.

На днях журналисты агентства сообщили, что военнослужащие Южной Кореи открыли предупредительный огонь по дрону, прилетевшему из КНДР. Отмечалось, что северокорейский беспилотник нарушил воздушные границы Республики Корея.

В ответ на вторжение беспилотников Сеул также направил дроны и пилотируемые летательные аппараты к межкорейской границе. Беспилотники КНДР, как отмечалось, проникли вглубь Республики Корея на десятки километров.
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