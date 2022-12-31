Новогодний выпуск Comedy Club на ТНТ проведет певица Клава Кока

Это не единственный сюрприз, который ожидает зрителей. Приглашенными артистами станут Ольга Бузова, Ида Галич, Марина Федункив, Ваня Дмитриенко, Гарик Харламов и многие другие. Шоу начнется в 23:00 и завершится после боя курантов.