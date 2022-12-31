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Новогодний выпуск Comedy Club на ТНТ проведет певица Клава Кока

Шоу-бизнес
Новогодний выпуск Comedy Club на ТНТ проведет певица Клава Кока

Праздничный выпуск Comedy Club покажут на телеканале ТНТ 31 декабря. Ведущей юмористической программы впервые станет певица Клава Кока.

Артистка уже похвасталась в социальных сетях своими впечатлениями от участия в съемках новогоднего Comedy Club. Клава Кока порадовалась, что ей «не придется страдать в конкурсах» ведущих, пишет Teleprogramma.

«Я много лет сидела в этом зале в качестве гостьи, а сегодня я наконец-то ведущая. Я буду смотреть, как страдают другие!» — заявила певица.

Это не единственный сюрприз, который ожидает зрителей. Приглашенными артистами станут Ольга Бузова, Ида Галич, Марина Федункив, Ваня Дмитриенко, Гарик Харламов и многие другие. Шоу начнется в 23:00 и завершится после боя курантов.
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