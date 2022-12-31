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Иван Ургант вернется на российские телеэкраны в новогоднюю ночь

Шоу-бизнес
Иван Ургант вернется на российские телеэкраны в новогоднюю ночь

Иван Ургант вновь появится на российском телевидении в преддверии Нового года. Шоумен исполнит роль Карлсона в сказке «Происшествие в стране Мульти-Пульти».

Спектакль является ремейком музыкального представления 1973-го года. Сюжет повествует о злодеях, которые начали похищать добрых персонажей в попытке испортить новогоднее настроение простым людям.

Кроме Урганта, в спектакле сыграют Сергей Бурунов, Александр Петров, Данила Козловский. Они исполнят роли Бывалого, Труса и Балбеса. Евгений Цыганов предстанет перед россиянами в образе Крокодила Гены, а Тимофей Трибунцев станет Чебурашкой.

В преддверии праздника обрадуют россиян и Лариса Гузеева, Максим Аверин, Валдис Пельш, Светлана Зейналова. Они стали новыми ведущими «Новогодней ночи».
Иван Ургант возвращение спектакль
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