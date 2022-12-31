Иван Ургант вернется на российские телеэкраны в новогоднюю ночь

Кроме Урганта, в спектакле сыграют Сергей Бурунов, Александр Петров, Данила Козловский. Они исполнят роли Бывалого, Труса и Балбеса. Евгений Цыганов предстанет перед россиянами в образе Крокодила Гены, а Тимофей Трибунцев станет Чебурашкой.