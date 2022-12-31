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ВСУ обстреляли «натовскими» снарядами Киевский район Донецка

Происшествия
ВСУ обстреляли «натовскими» снарядами Киевский район Донецка

Украинские боевики нанесли очередной удар по Киевскому району Донецка. Подробности сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Обстрел со стороны ВСУ был зафиксирован из населенного пункта Орловка по Донецку в 00:15 по местному времени. В общей сложности украинские силовики выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров, отмечается в сообщении СЦКК.

Артиллерия данного калибра используется странами Североатлантического альянса. Соединенные Штаты поставили Украине дальнобойные гаубицы М777. Их ВСУ применяют для обстрела ДНР и ЛНР.

Накануне украинские боевики нанесли еще один удар по Киевскому району Донецка. Всего было выпущено восемь снарядов «натовского» калибра.
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