Украинские боевики нанесли очередной удар по Киевскому району Донецка. Подробности сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Обстрел со стороны ВСУ был зафиксирован из населенного пункта Орловка по Донецку в 00:15 по местному времени. В общей сложности украинские силовики выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров, отмечается в сообщении СЦКК.
Артиллерия данного калибра используется странами Североатлантического альянса. Соединенные Штаты поставили Украине дальнобойные гаубицы М777. Их ВСУ применяют для обстрела ДНР и ЛНР.
Накануне украинские боевики нанесли еще один удар по Киевскому району Донецка. Всего было выпущено восемь снарядов «натовского» калибра.