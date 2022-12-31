Халатность коммунальщиков и Смольного омрачила подготовку петербуржцев к Новому году

При этом дворники даже не удосужились посыпать гололед песком или реагентами. В такой ситуации особенно тяжело приходится пенсионерам и гражданам с ограниченными возможностями. Они оказались заперты в своих домах — любая травма или перелом могут иметь для них более серьезные последствия.