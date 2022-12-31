Халатность коммунальщиков и Смольного омрачила подготовку петербуржцев к Новому году

Последние дни уходящего года запомнятся петербуржцам температурными качелями и сложностями с передвижением по городу. Некачественная уборка снега и нежелание Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым брать ситуацию под контроль омрачили подготовку к празднику для многих жителей Северной столицы.
Так, 31 декабря на дорогах и тротуарах образовался толстый слой льда. Утром температура в городе установилась на отметке ноль градусов, что спровоцировало появление гололедицы. Растаявший накануне снег вновь замерз, превратив улицы Санкт-Петербурга в сплошной каток.
Многие горожане отправились закупаться продуктами для новогоднего стола. Однако из-за неубранных улиц люди рискуют получить серьезные травмы, поскользнувшись на льду. То же самое касается водителей, так как значительно возросли шансы попасть в ДТП.
При этом дворники даже не удосужились посыпать гололед песком или реагентами. В такой ситуации особенно тяжело приходится пенсионерам и гражданам с ограниченными возможностями. Они оказались заперты в своих домах — любая травма или перелом могут иметь для них более серьезные последствия.
Повлиять на ситуацию могла бы администрация Санкт-Петербурга. Однако неготовность Северной столицы к холодам лежит именно на совести чиновников. Вопреки заявлениям Беглова, город на Неве снова оказался не готов к приходу зимы.