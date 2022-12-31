Жителей Японии поразили новогодние обычаи и традиции россиян

Для жителей Азии оказалось удивительным поздравление с наступающим Новым годом. Японцы обращаются к друзьям и родственникам, когда праздник уже случился. От пышных гуляний они тоже отказываются. Для них нормой является посещение храма 1 января, пишет «Киноафиша».