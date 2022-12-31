Жителей Японии поразили новогодние обычаи и традиции россиян

Жители России начинают готовиться к Новому году задолго до начала праздника. Но некоторые традиции и обычаи, привычные для граждан, поразили японцев.
Для жителей Азии оказалось удивительным поздравление с наступающим Новым годом. Японцы обращаются к друзьям и родственникам, когда праздник уже случился. От пышных гуляний они тоже отказываются. Для них нормой является посещение храма 1 января, пишет «Киноафиша».
Привычка обмениваться подарками тоже показалась японцам необычной. В Азии новогодние презенты дарят только детям. Малыши получают сладости и игрушки на Рождество. Свои жилища японцы украшают всего на пару дней.
Долгие праздники тоже не приветствуются в Японии. Местные жители приступают к работе 2 или 3 января. А вот длинные новогодние выходные в России ставят жителей Азии в тупик.