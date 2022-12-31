Вучич подтвердил позицию Сербии по антироссийским санкциям Запада

Правительство Сербии намерено и дальше придерживаться своей позиции по отказу от поддержки антироссийских санкций западных стран. Такое заявление сделал президент республики Александр Вучич.
По его словам, за прошедший год Сербия увидела «любое возможное лицемерие». Вучич отметил, что позиция Белграда по антироссийским санкциям оставалась принципиальной и точной. Президент добавил, что она не изменится, пока не возникнет угрозы жизненным интересам Сербии.
«Насколько мы сможем защищать эту позицию — увидим, в любом случае, не ценой угрозы жизненным интересам этой страны, но в любом случае, легко мы от этой позиции не отречемся», — заявил Вучич в интервью телеканалу «ТВ Прва».
Ранее сербский лидер отреагировал на новогоднее поздравление от президента России Владимира Путина. Вучич выразил благодарность своему коллеге.