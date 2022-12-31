Вучич подтвердил позицию Сербии по антироссийским санкциям Запада

По его словам, за прошедший год Сербия увидела «любое возможное лицемерие». Вучич отметил, что позиция Белграда по антироссийским санкциям оставалась принципиальной и точной. Президент добавил, что она не изменится, пока не возникнет угрозы жизненным интересам Сербии.

