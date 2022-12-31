Полянский рассказал, что дипломаты в ООН желают друг другу перед Новым годом

Тем не менее он добавил, что в настоящее время «не очень понятно, как это будет сделано». В частности, опасения вызывают действия западных государств. По словам представителя Москвы, зарубежные политики активно сжигают мосты и делают проигрышные ставки в «дипломатическом "казино"».