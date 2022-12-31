Полянский рассказал, что дипломаты в ООН желают друг другу перед Новым годом

Первый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский появился в эфире передачи «Соловьев Live». В ходе интервью дипломат рассказал, что российские и западные сотрудники Всемирной организации желают друг другу мира в преддверии Нового года.
По его словам, все хотят спокойного и мирного сосуществования. Именно такие новогодние пожелания звучат во время бесед между дипломатами из разных стран.
«Чтобы мир вернулся на какую-то траекторию устойчивого развития и сотрудничества. Это желают и нам, и мы желаем в том числе и нашим западным коллегам здесь, с которыми у нас нормальные отношения», — подчеркнул Полянский.
Тем не менее он добавил, что в настоящее время «не очень понятно, как это будет сделано». В частности, опасения вызывают действия западных государств. По словам представителя Москвы, зарубежные политики активно сжигают мосты и делают проигрышные ставки в «дипломатическом "казино"».
Ранее Дмитрий Полянский заявил, что подавляющее большинство стран-участниц ООН осознают риски поставок оружия на Украину. Речь идет о затягивании конфликта из-за снабжения киевского режима вооружениями со стороны Запада.