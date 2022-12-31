Эндокринолог Островская поделилась советами, как не переесть в Новый год

Эндокринолог также посоветовала не сидеть за столом всю ночь. По ее словам, в Новый год стоит выйти на улицу и прогуляться, либо потанцевать в компании. Во время общения с близкими Островская порекомендовала выбрать зону, свободную от еды, чтобы не возникало тяги постоянно «тянуть» ее в рот.