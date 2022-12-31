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Эндокринолог Островская поделилась советами, как не переесть в Новый год

Общество
Эндокринолог Островская поделилась советами, как не переесть в Новый год

Многие россияне традиционно готовят большое количество разных блюд к Новому году, однако в таких условиях высока вероятность переедания. Какие правила стоит соблюдать, чтобы избежать этого, рассказала врач-эндокринолог Елена Островская.

В первую очередь она посоветовала не голодать весь вечер перед новогодней ночью. По словам Островской, лучше всего полноценно пообедать, а затем перекусить что-то легкое ближе к вечеру. При этом врач не рекомендует начинать пиршество в полночь. Под бой курантов достаточно выпить шампанского и съесть что-нибудь легкое.

«Хорошо поужинать лучше в районе 9 вечера или позже», — передает слова Островской агентство «Прайм».

Эндокринолог также посоветовала не сидеть за столом всю ночь. По ее словам, в Новый год стоит выйти на улицу и прогуляться, либо потанцевать в компании. Во время общения с близкими Островская порекомендовала выбрать зону, свободную от еды, чтобы не возникало тяги постоянно «тянуть» ее в рот.

Ранее стало известно, чем займутся члены экипажа МКС в новогоднюю ночь. По словам космонавта Роскосмоса Дмитрия Петелина, они устроят совместный просмотр фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика».
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