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Экипаж МКС планирует посмотреть фильм о приключениях Шурика в новогоднюю ночь

Общество
Экипаж МКС планирует посмотреть фильм о приключениях Шурика в новогоднюю ночь

Члены экипажа Международной космической станции устроят совместный просмотр фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» в новогоднюю ночь. Об этом изданию ТАСС сообщил космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

Также специальный корреспондент рассказал, что находящихся на МКС сотрудников ожидает распаковка подарков. В октябре они были доставлены на станцию с помощью корабля «Прогресс МС-21».

«Надеюсь, в них много сладкого, острого или кислого - вкусов, которых не хватает здесь, на МКС», — поделился ожиданиями Петелин.

Ранее российские специалисты поделились видео, на котором запечатлена подготовка Международной космической станции к Новому году. На записи Анна Кикина, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в невесомости нарядили праздничную елку.
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