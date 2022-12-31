Экипаж МКС планирует посмотреть фильм о приключениях Шурика в новогоднюю ночь

Члены экипажа Международной космической станции устроят совместный просмотр фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» в новогоднюю ночь. Об этом изданию ТАСС сообщил космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.
Также специальный корреспондент рассказал, что находящихся на МКС сотрудников ожидает распаковка подарков. В октябре они были доставлены на станцию с помощью корабля «Прогресс МС-21».
«Надеюсь, в них много сладкого, острого или кислого - вкусов, которых не хватает здесь, на МКС», — поделился ожиданиями Петелин.
Ранее российские специалисты поделились видео, на котором запечатлена подготовка Международной космической станции к Новому году. На записи Анна Кикина, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в невесомости нарядили праздничную елку.