Правительство намерено увеличить долю российских авто на рынке до 83% к 2035 году

Отмечается, что в 2022 году производимые в России машины составили 40% от общего рынка. Однако уже к 2035 году правительство планирует увеличить их долю до 83%. Помимо этого, до 2030 года объемы продаж легкового транспорта в стране могут составить более 1,6 миллиона единиц, передает ТАСС.

