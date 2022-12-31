Правительство намерено увеличить долю российских авто на рынке до 83% к 2035 году

Доля машин российского производства на рынке значительно увеличится к 2035 году. Об этом говорится в целевом сценарии обновленной стратегии развития автомобильной промышленности РФ.
Отмечается, что в 2022 году производимые в России машины составили 40% от общего рынка. Однако уже к 2035 году правительство планирует увеличить их долю до 83%. Помимо этого, до 2030 года объемы продаж легкового транспорта в стране могут составить более 1,6 миллиона единиц, передает ТАСС.
«Доля произведенных в Российской Федерации автомобилей в структуре удовлетворения спроса будет расти от 40% в 2022 году до 83% в 2035 году», — следует из документа.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о намерении нарастить выпуск автомобилей в России. По его словам, уже к 2025 году планируется увеличить показатели вдвое.