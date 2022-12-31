Бывший солист «Ласкового мая» Сергей Серков отреагировал на слухи о проклятии группы

Больше десяти участников «Ласкового мая» ушли из жизни, и общественность подозревает, что группа проклята. На эти слухи ответил бывший солист коллектива Сергей Серков.
Серков был солистом первого состава «Ласкового мая» и воспитывался в том же интернате, что и Юрий Шатунов. Молодые люди быстро подружились и попали в одну группу. В 1989 году Серков ушел из коллектива, пишет Пятый канал.
За все время существования «Ласкового мая» умерли больше десяти участников группы. Самая большая потеря для поклонников произошла в июне 2022 года, когда стал известно о смерти Шатунова. Серков считает, что на коллективе нет никакого проклятия.
«Каждый человек со своей индивидуальной кармой. Что с людьми происходит — это индивидуально, это не распространяется ни на какой круг общения, все это чушь», — добавил музыкант.
Из жизни ушел и основатель группы Сергей Кузнецов. Незадолго до смерти композитор обвинил экс-продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина в воровстве прав на песни.