Дугин назвал спецоперацию ответом России на поддержку украинского нацизма Западом

Специальная военная операция стала ответом России на политику западных стран, поддерживавших нацизм на Украине. Такое мнение высказал философ и политолог Александр Дугин в интервью ведущему программы RT Arabic «Русское измерение» Артему Капшуку.
По словам эксперта, Запад выдвигал России «чрезмерные требования». Дугин напомнил, что государства готовились включить Украину в состав Североатлантического альянса «вопреки всей логике». При этом западные страны нередко видят фашизм там, где его нет, передает RT.
«Но, что странно, там, где он есть, а на Украине он есть, он принимается абсолютно на ура. Из этого можно сделать вывод о глубоком цинизме, фарисействе и лицемерии западной цивилизации», — заявил российский философ.
Ранее зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский высказался о прекратившемся диалоге между Россией и Украиной на площадках организации. Дипломат выразил надежду, что рано или поздно ситуация изменится.