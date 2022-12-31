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Дугин назвал спецоперацию ответом России на поддержку украинского нацизма Западом

Политика
Дугин назвал спецоперацию ответом России на поддержку украинского нацизма Западом

Специальная военная операция стала ответом России на политику западных стран, поддерживавших нацизм на Украине. Такое мнение высказал философ и политолог Александр Дугин в интервью ведущему программы RT Arabic «Русское измерение» Артему Капшуку.

По словам эксперта, Запад выдвигал России «чрезмерные требования». Дугин напомнил, что государства готовились включить Украину в состав Североатлантического альянса «вопреки всей логике». При этом западные страны нередко видят фашизм там, где его нет, передает RT.

«Но, что странно, там, где он есть, а на Украине он есть, он принимается абсолютно на ура. Из этого можно сделать вывод о глубоком цинизме, фарисействе и лицемерии западной цивилизации», — заявил российский философ.

Ранее зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский высказался о прекратившемся диалоге между Россией и Украиной на площадках организации. Дипломат выразил надежду, что рано или поздно ситуация изменится.
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