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Болсонару покинул резиденцию президента до истечения срока полномочий

Политика
Болсонару покинул резиденцию президента до истечения срока полномочий

Президент Бразилии Жаир Болсонару покинул официальную резиденцию главы государства, не дожидаясь истечения срока своих полномочий. Об этом сообщил телеканал Globo.

Накануне уточнялось, что Болсонару намерен провести новогодние каникулы в Майами. С ним поедут пять помощников, которые продолжат обеспечивать его безопасность после истечения срока полномочий 31 декабря. В опубликованных ранее документах уточняется, что командировка президента продлится до 30 января 2023 года.

Из-за преждевременного отъезда Болсонару его полномочия делегируются вице-президенту Антониу Гамилтону Моурау. Он подтвердил эту информацию, отметив, что в Бразилии «все будет спокойно» до инаугурации избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Планируется, что соответствующую церемонию посетят 120 делегаций из различных стран. В частности, прибудут 17 глав государств.
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