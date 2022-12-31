Болсонару покинул резиденцию президента до истечения срока полномочий

Накануне уточнялось, что Болсонару намерен провести новогодние каникулы в Майами. С ним поедут пять помощников, которые продолжат обеспечивать его безопасность после истечения срока полномочий 31 декабря. В опубликованных ранее документах уточняется, что командировка президента продлится до 30 января 2023 года.