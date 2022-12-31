Саудовский клуб «Аль-Наср» объявил о подписании Криштиану Роналду

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» объявил о заключении контракта с португальской суперзвездой Криштиану Роналду. Форвард стал самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола.
На Ближнем Востоке один из самых популярных нападающих в мире будет играть до лета 2025 года. По данным журналистов, зарплата капитана сборной Португалии составит 200 миллионов евро за один сезон.
Напомним, перед чемпионатом мира в Катаре английский клуб «Манчестер Юнайтед» сообщил о досрочном прекращении сотрудничества с Криштиану Роналду. Руководство посчитало, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» нанес ущерб имиджу команды.
Речь идет об интервью, которое известный форвард дал британскому журналисту Пирсу Моргану. В ходе беседы португалец рассказал о разочаровании из-за увольнения главного тренера Алекса Фергюсона и неуважении к нему со стороны нового менеджера — нидерландского специалиста Эрика тен Хага.
Ранее Криштиану Роналду выразил соболезнования в связи со смертью бразильского футболиста Пеле. Трехкратный чемпион мира ушел из жизни 29 декабря.