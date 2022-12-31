Борис Гребенщиков представит новый альбом «Песни бардов» 31 декабря

Исполнитель Борис Гребенщиков готовится к выпуску нового альбома под названием «Песни бардов». Релиз пластинки запланирован на 31 декабря.
Гребенщиков проникся бардовскими песнями и решил собрать произведения своих старших товарищей в один альбом. Изначально в планы солиста «Аквариума» не входило выпускать композиции, так как он записывал их для себя, пишет «Коммерсантъ».
Над «Песнями бардов» Борис Гребенщиков трудился в общей сложности около 12 лет. В новом альбоме будут представлены произведения Булата Окуджавы, Евгения Клячкина, Александра Галича. Все композиции записаны под аккомпанемент акустической гитары.