Вучич выразил благодарность Путину за поздравление с наступающим Новым годом

Путин поздравил лидеров зарубежных стран с Рождеством и наступающим Новым годом. Соответствующие обращение опубликовано на сайте Кремля. Примечательно, что из всех европейских лидеров президент обратился только к Александру Вучичу и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.