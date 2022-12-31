Вучич выразил благодарность Путину за поздравление с наступающим Новым годом

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за поздравление с наступающим Новым годом. Об этом глава государства сообщил в интервью телеканалу Prava.
Путин поздравил лидеров зарубежных стран с Рождеством и наступающим Новым годом. Соответствующие обращение опубликовано на сайте Кремля. Примечательно, что из всех европейских лидеров президент обратился только к Александру Вучичу и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
Известно, что сербскому политику поздравление Владимира Путина вручит посол России в республике Александр Боцан-Харченко. По словам Вучича, он получит его 31 декабря.
«Он (Боцан-Харченко) настоял, что вручит мне эти поздравления до конца этого года. Спасибо ему (Владимиру Путину) за поздравления», — заявил президент Сербии.
Ранее Владимир Путин провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. По мнению российского лидера, отношения Москвы и Пекина являются образцом сотрудничества двух больших стран.