Спецназ выследил в горах Пенсильвании убийцу четырех студентов из американской Москвы

В горах Поконо в Пенсильвании силами отряда спецназа удалось задержать 28-летнего Брайана Кохбергера, подозреваемого в расправе над четырьмя студентами из Университета Айдахо. Массовая резня произошла в конце осени в городе Москва (штат Айдахо), передает ABC News.
Отмечается, что на протяжении долгого времени за Кохбергером следили сотрудники полиции. Правоохранители «пасли» мужчину до Пенсильвании, после чего в горах было принято решение о произведении задержания группой спецназначения.
Брайан Кохбергер, как сообщается, предстал перед судом 30 декабря. Власти пообещали вскоре рассказать о подробностях дела.
Убийство четырех студентов было совершено 13 ноября в стенах общежития за пределами кампуса университета Айдахо. По версии следствия, Кохбергер пробрался на второй и третий этажи, где зарезал трех девушек и друга одной из них.