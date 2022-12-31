Злоумышленник попытался спалить новогоднюю елку на Красной площади

Мужчина попытался поджечь главную новогоднюю елку, которая стоит на Красной площади. Сотрудники полиции уже задержали злоумышленника.
Личность мужчины удалось установить. По информации РЕН ТВ, мужчина подошел к елке с канистрой, а затем облил дерево бензином. Подозрительные действия москвича заметили представители правоохранительных органов. Поскольку несостоявшийся поджигатель был задержан, праздничная елка не пострадала. Сейчас она находится под охраной.
Желающий расправиться с новогодней елкой нашелся и в Стерлитамаке. Местный житель украл праздничное дерево из подъезда одного из домов. Но позже злоумышленник одумался и вернул пострадавшую ель на место.