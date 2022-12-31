Злоумышленник попытался спалить новогоднюю елку на Красной площади

Личность мужчины удалось установить. По информации РЕН ТВ, мужчина подошел к елке с канистрой, а затем облил дерево бензином. Подозрительные действия москвича заметили представители правоохранительных органов. Поскольку несостоявшийся поджигатель был задержан, праздничная елка не пострадала. Сейчас она находится под охраной.