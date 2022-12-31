Появились кадры с места жесткой аварии в Курской области

ДТП произошло на 560-м километре трассы Москва — Белгород. Кроме погибших также известно о трех пострадавших в аварии. Об их состоянии ничего неизвестно. На месте происшествия продолжают работу сотрудники оперативных служб, выясняются обстоятельства трагедии.