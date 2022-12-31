Появились кадры с места жесткой аварии в Курской области

Два человека стали жертвами столкновения автомобилей на трассе под Курском. В распоряжении редакции Федерального агентства новостей оказались кадры с места происшествия.
На предоставленных фотографиях видно, что автомобили получили весьма серьезные повреждения. У всех участников аварии деформированы кузовы.
ДТП произошло на 560-м километре трассы Москва — Белгород. Кроме погибших также известно о трех пострадавших в аварии. Об их состоянии ничего неизвестно. На месте происшествия продолжают работу сотрудники оперативных служб, выясняются обстоятельства трагедии.