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Появились кадры с места жесткой аварии в Курской области

Происшествия
Появились кадры с места жесткой аварии в Курской области

Два человека стали жертвами столкновения автомобилей на трассе под Курском. В распоряжении редакции Федерального агентства новостей оказались кадры с места происшествия.

На предоставленных фотографиях видно, что автомобили получили весьма серьезные повреждения. У всех участников аварии деформированы кузовы.

Появились кадры с места жесткой аварии в Курской области

ДТП произошло на 560-м километре трассы Москва — Белгород. Кроме погибших также известно о трех пострадавших в аварии. Об их состоянии ничего неизвестно. На месте происшествия продолжают работу сотрудники оперативных служб, выясняются обстоятельства трагедии.
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