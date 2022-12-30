19Fortyfive перечислил потенциальные сценарии начала третьей мировой войны

Вероятность начала третьей мировой войны значительно увеличилась к концу 2022 года. Какие сценарии могут привести к этому, пишет журнал 19Fortyfive.
По мнению эксперта в сфере безопасности Роберта Фарли, одной из причин начала новой мировой войны является кризис на Украине. Такая угроза возникнет, если НАТО вступит в прямой конфликт с Россией. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что не отказывается от переговоров с Киевом и стремится как можно скорее завершить кризис.
«В 2022 году мир подошел к войне великих держав ближе, чем когда-либо с момента окончания холодной войны», — заявил Фарли.
Еще одной причиной для начала войны эксперт назвал разногласия между США и Китаем касательно статуса Тайваня. Помимо этого, подобный сценарий может осуществиться из-за конфликта Турции с Грецией.
Четвертой причиной для начала новой мировой войны журнал назвал напряженность в Корее. Пятым сценарием, считает Фарли, является потенциальная эскалация территориальных разногласий между Индией и Китаем.