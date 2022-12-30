19Fortyfive перечислил потенциальные сценарии начала третьей мировой войны

По мнению эксперта в сфере безопасности Роберта Фарли, одной из причин начала новой мировой войны является кризис на Украине. Такая угроза возникнет, если НАТО вступит в прямой конфликт с Россией. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что не отказывается от переговоров с Киевом и стремится как можно скорее завершить кризис.

