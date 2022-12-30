Ольга Серябкина показала новогоднюю елку всего с одним украшением

Певица Ольга Серябкина собирается встречать Новый год в кругу семьи. Хоть весь дом уже украшен к празднику, артистка решила не нагружать елку лишними шариками и бантами.
Серябкина опубликовала в соцсетях серию снимков с сыном Лукой у новогодней ели. Артистка решила поставить дома живое дерево высотой около двух метров. Экс-участница SEREBRO посчитала, что елка и так смотрится красиво, поэтому украсила ее лишь гирляндой с белыми огоньками.
«Праздник к нам приходит», — подписала пост певица.
Королева русского шансона Любовь Успенская тоже подготовилась к празднованию Нового года. Артистка опубликовала в соцсетях фотографию рождественской елки. Как призналась сама певица, на украшение дерева потребовалась вся ночь.