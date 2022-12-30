Ольга Серябкина показала новогоднюю елку всего с одним украшением

Серябкина опубликовала в соцсетях серию снимков с сыном Лукой у новогодней ели. Артистка решила поставить дома живое дерево высотой около двух метров. Экс-участница SEREBRO посчитала, что елка и так смотрится красиво, поэтому украсила ее лишь гирляндой с белыми огоньками.