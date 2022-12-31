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Супруга Петросяна показала кадры с первой новогодней елки сына Вагана

Шоу-бизнес
Супруга Петросяна показала кадры с первой новогодней елки сына Вагана

Юморист Евгений Петросян вместе с супругой Татьяной Брухуновой показались на публике вместе со своим сыном Ваганом. Родители отвели мальчика на его первую елку в его жизни.

Брухунова призналась, что не знала как сын отреагирует на это событие. Однако все прошло спокойно, а Ваган остался доволен семейным походом .

«Я уж не знаю, кто из нас больше нервничает», — подчеркнула жена Петросяна.
Супруга Петросяна показала кадры с первой новогодней елки сына Вагана

Перед праздничным выступлением Брухунова сделала несколько кадров и выложила в свои соцсети. На одном из них Ваган позирует перед огромной елкой, а на другой мальчик предстал в компании знаменитого отца. Поклонники осыпали семью сотням лайков и восторженных комментариев.
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