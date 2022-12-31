Супруга Петросяна показала кадры с первой новогодней елки сына Вагана

Перед праздничным выступлением Брухунова сделала несколько кадров и выложила в свои соцсети. На одном из них Ваган позирует перед огромной елкой, а на другой мальчик предстал в компании знаменитого отца. Поклонники осыпали семью сотням лайков и восторженных комментариев.