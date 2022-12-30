Институт мировых судей создадут в ЛНР

Институт мировых судей будет создан в ЛНР. Об этом сообщил депутат Народного совета региона Александр Криеренко.
Политик напомнил, что раньше в Луганской Народной Республике существовала система общей юрисдикции, а понятие «мировые судьи» отсутствовало. Но после вхождения в состав России наличие соответствующего института требует федеральное законодательство, пишет ТАСС.
«У нас будет федеральный суд общей юрисдикции, федеральные арбитражные суды и мировые суды Луганской Народной Республики», — заключил Криеренко.
Ранее депутаты Народного совета ЛНР проголосовали за принятие новой конституции региона. Решение было принято в рамках пленарного заседания 30 декабря.