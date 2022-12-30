США выразили обеспокоенность из-за сближения России с Китаем

Таким образом в ведомстве прокомментировали итоги переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Во время беседы китайский лидер заявил о готовности Пекина работать совместно с Москвой и «всеми прогрессивными силами в мире, выступающими против гегемонизма и политики силы».