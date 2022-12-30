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США выразили обеспокоенность из-за сближения России с Китаем

Политика
США выразили обеспокоенность из-за сближения России с Китаем

Власти Соединенных Штатов обеспокоены, что Россия и Китай начали сближение на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента.

Таким образом в ведомстве прокомментировали итоги переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Во время беседы китайский лидер заявил о готовности Пекина работать совместно с Москвой и «всеми прогрессивными силами в мире, выступающими против гегемонизма и политики силы».

Представитель Госдепа отметил, что Китай заявляет о нейтральности, однако его поведение демонстрирует стремление инвестировать «в развитие связей с Россией». Он добавил, что Вашингтон предупредил Пекин о возможных последствиях помощи Москве в рамках спецоперации.

«Мы внимательно следим за шагами Пекина», — заявил представитель ведомства.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США могут ввести новые санкции против Белоруссии. По его словам, такая мера ждет республику при продолжении сотрудничества с Россией.
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