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Надя Ручка рассказала о внутренних конфликтах в группе «Блестящие»

Шоу-бизнес
Надя Ручка рассказала о внутренних конфликтах в группе «Блестящие»

Певица Надя Ручка дала откровенное интервью телеведущей Светлане Шевченко. Одной из тем разговора стала обстановке внутри коллектива группы «Блестящие».

Артистка отметила, что серьезных ссор в коллективе не бывает, однако небольших конфликтов не избежать. При этом все они в итоге заканчивались примирением.

«Прямых, жестких конфликтов не было никогда. Может, продюсеры так удачно нас подбирали. Нам удалось сохранить хорошие отношения, мы встречаемся вне сцены, ходим на дни рождения детей», — поделилась звезда.

Словесные перепалки часто происходили за кулисами во время гастролей. Вполне возможной причиной тому была усталость, считает Ручка. Однако до ненависти дело не доходило никогда.
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