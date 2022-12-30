Надя Ручка рассказала о внутренних конфликтах в группе «Блестящие»

Певица Надя Ручка дала откровенное интервью телеведущей Светлане Шевченко. Одной из тем разговора стала обстановке внутри коллектива группы «Блестящие».
Артистка отметила, что серьезных ссор в коллективе не бывает, однако небольших конфликтов не избежать. При этом все они в итоге заканчивались примирением.
«Прямых, жестких конфликтов не было никогда. Может, продюсеры так удачно нас подбирали. Нам удалось сохранить хорошие отношения, мы встречаемся вне сцены, ходим на дни рождения детей», — поделилась звезда.
Словесные перепалки часто происходили за кулисами во время гастролей. Вполне возможной причиной тому была усталость, считает Ручка. Однако до ненависти дело не доходило никогда.