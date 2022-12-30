ООН указала на важность поставок российских удобрений на мировой рынок

Российские удобрения должны поступать на мировой рынок, чтобы их могли покупать фермеры развивающихся стран. Такое заявление сделала генсек Конвенции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен.
Гринспен в интервью UNCTAD указала на итоги реализации Черноморской зерновой сделки. Договор позволил снизить цены на продовольствие на 16 процентов. Но несмотря на достигнутый позитивный эффект, зерновую инициативу нужно продолжить.
Генсек Конвенции ООН выразила обеспокоенность относительно удобрений. По словам Гринспен, цены на них выросли. И у фермеров из развивающихся стран нет возможности приобретать удобрения по высокой стоимости. Это может негативно сказаться на продовольствии в следующем году. Эксперт настояла, чтобы большие объемы удобрений в ближайшее время были доставлены «туда, где они требуются».
Реализацию зерновой сделки прокомментировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Черноморская инициатива показала возможность дипломатического разрешения украинского кризиса.