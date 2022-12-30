ООН указала на важность поставок российских удобрений на мировой рынок

Генсек Конвенции ООН выразила обеспокоенность относительно удобрений. По словам Гринспен, цены на них выросли. И у фермеров из развивающихся стран нет возможности приобретать удобрения по высокой стоимости. Это может негативно сказаться на продовольствии в следующем году. Эксперт настояла, чтобы большие объемы удобрений в ближайшее время были доставлены «туда, где они требуются».