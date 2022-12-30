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Захарова поздравила композитора Фадеева с получением почетного звания

Общество
Захарова поздравила композитора Фадеева с получением почетного звания

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении композитору Максиму Фадееву звания «Заслуженного деятеля искусства Российской Федерации». Решение главы государства в своем Telegram-канале прокомментировала официальный представитель МИД страны Мария Захарова.

Дипломат поздравила музыкального продюсера, назвав получение им почетного звания «заслуженным и долгожданным». При этом Мария Захарова напомнила об участии Максима Фадеева в создании песни «Верните память», к которой сама дипломат написала текст.

«Хотя он не значится автором музыки песни "Верните память", но имеет к ней непосредственное отношение. Без него она не состоялась бы», — рассказала представительница внешнеполитического ведомства.

Также она восхитилась композицией «До предела», которую композитор исполнил в дуэте с певицей Валерией. В конце дипломат поблагодарила Максима Фадеева за творчество и назвала его «талантливым и остро чувствующим» человеком.

Ранее Мария Захарова прокомментировала призывы Украины исключить Россию из состава ООН. Произошедшее она описала известной народной пословицей.
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