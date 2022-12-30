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Минфин США обнародовал предварительную инструкцию по применению ценового потолка

Экономика
Минфин США обнародовал предварительную инструкцию по применению ценового потолка

Министерство финансов США составило и опубликовало предварительную инструкцию. В ней содержатся разъяснения по применению ценового потолка на нефть из России.

Так, согласно обнародованному документу, страны могут избежать ограничений. Условием для этого является глубокая переработка нефтепродуктов за пределами России. В инструкции также уточняется, что простое смешивание к этому пункту не относится.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщает, что Евросоюз после долгих дискуссий все же установил предельную стоимость на российскую нефть. Она составляет 60 долларов за баррель с возможностью корректировки.

Россия ввела ответные меры на ценовой потолок. Ими стал запрет на поставки энергоресурсов в страны, придерживающиеся ограничений.
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