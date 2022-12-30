Около 12 тысяч мужчин попытались сбежать с Украины из-за военного положения

Порядка 12 тысяч мужчин предприняли попытку незаконного выезда с Украины из-за военного положения. Такую статистику привела госпрогранслужба страны в Telegram.
Украинское ведомство решило подвести итоги уходящего года. Сообщается, что из 12 тысяч мужчин, которые хотели незаконно пересечь государственную границу, 15 человек погибли. Их тела обнаружены на речных участках и в горах.
Госпрогранслужба не стала уточнять, сколько человек смогли сбежать из страны. Власти ввели военное положение на Украине 24 февраля. В прошлом месяце срок его действия и всеобщей мобилизации продлили на 90 дней, до 19 февраля.
Ранее сотрудники пограничной службы и спасатели завершили поиск шестерых украинцев в Румынии. Солдаты предприняли попытку нелегально сбежать из армии. Два дезертира числятся погибшими.