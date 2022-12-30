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Россия разрешила недружественным странам оплачивать долги за газ собственной валютой

Экономика
Россия разрешила недружественным странам оплачивать долги за газ собственной валютой

Недружественные государства смогут оплачивать задолженности по поставкам газового топлива в иностранной валюте. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Данный документ уже опубликован на официальном портале правовой информации. Как следует из указа, оплата долга будет производиться на специальный счет в иностранной валюте.

Примечательно, что его открытие должны производить поставщики топлива из России. При этом иностранную валюту, в которой производятся расчеты, необходимо прописывать в контракте заранее.

Ранее глава государства сообщил, что Россия поставляет в Китай беспрецедентные объемы энергоносителей. Кроме того, страны совместно работают над созданием мощностей в сфере добычи и переработки углеводородов.
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