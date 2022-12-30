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Художник Уляшов изобразил популярные советские фильмы в стиле «Симпсонов»

Общество
Художник Уляшов изобразил популярные советские фильмы в стиле «Симпсонов»

Российский художник Прокопий Уляшов, известный в Сети как Prokky, показал новую подборку фильмов в стилистике мультсериала «Симпсоны». На этот раз за основу он взял популярные советские ленты.

Прокопий Уляшов разместил свои работы в Telegram и «ВКонтакте». Вместо «Ивана Васильевича меняет профессию» появился «Дедушка Симпсон меняет профессию», а «Новогодние приключения Маши и Вити» художник переделал в «Новогодние приключения Барта и Лизы».

Не обошел стороной художник знаменитую «Иронию судьбы, или С легким паром». Советская классика превратилась в «Иронию судьбы, или с крепким Даффом!». Каждый постер Прокопий Уляшов перерисовал, а актеров заменил на персонажей из мультсериала.
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