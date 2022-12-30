Художник Уляшов изобразил популярные советские фильмы в стиле «Симпсонов»

Не обошел стороной художник знаменитую «Иронию судьбы, или С легким паром». Советская классика превратилась в «Иронию судьбы, или с крепким Даффом!». Каждый постер Прокопий Уляшов перерисовал, а актеров заменил на персонажей из мультсериала.