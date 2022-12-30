Стало известно, почему Леонтьева не пускали на «Голубой огонек» времен СССР

Во времена СССР основной целью передачи считалось не празднование Нового года, а воспитание правильных ценностей и идей. Каждые песня и артист проходили жесткий отбор специальной комиссии. Во главе ее стоял Сергей Лапин, который и «захлопнул двери» перед Леонтьевым, передает «Киноафиша».