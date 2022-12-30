Стало известно, почему Леонтьева не пускали на «Голубой огонек» времен СССР

Долгое время Валерий Леонтьев не мог оказаться среди «избранных», которым выпадала честь выступить на «Голубом огоньке». Причиной, как оказалось, был слишком эпатажный образ певца.
Во времена СССР основной целью передачи считалось не празднование Нового года, а воспитание правильных ценностей и идей. Каждые песня и артист проходили жесткий отбор специальной комиссии. Во главе ее стоял Сергей Лапин, который и «захлопнул двери» перед Леонтьевым, передает «Киноафиша».
Он был уверен, что блестящие костюмы певца не вписываются в «повестку». По мнению Лапина, Леонтьев копировал западные тренды, что очень не поощрялось советским народом.
Ранее телеканал «Россия» раскрыл имена участников «Голубого огонька». По традиции, отмечать Новый год с гражданами РФ будут Лев Лещенко, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Дима Билан, Олег Газманов и другие артисты.