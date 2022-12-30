Инвестгруппа Baring Vostok собирается разделить бизнес

Под управление Ивашенцевой перейдет основной бизнес BV, сконцентрированный в России. Речь идет о компаниях Ozon, SkyEng, Familia, «ВкусВилл» и другие. Майкл Калви собирается управлять фондами Baring Private Equity. Он будет владеть активами международных организаций Kaspi.kz, Blablacar.