Инвестгруппа Baring Vostok собирается разделить бизнес

Основанная Майклом Калви инвестиционная группа Baring Vostok разделит бизнес и активы. Об этом сообщили два источника РБК.
Согласно информации инсайдеров, реорганизация бизнеса BV предполагает создание двух новых компаний – Baring Private Equity и «Восток Инвестиции». Председателем совета директоров последнего холдинга выступит Елена Ивашенцева.
Под управление Ивашенцевой перейдет основной бизнес BV, сконцентрированный в России. Речь идет о компаниях Ozon, SkyEng, Familia, «ВкусВилл» и другие. Майкл Калви собирается управлять фондами Baring Private Equity. Он будет владеть активами международных организаций Kaspi.kz, Blablacar.