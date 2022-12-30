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Украинские военные выпустили восемь ракет по Донецку

Армия
Украинские военные выпустили восемь ракет по Донецку

Столица Донецкой Народной Республики оказалась под обстрелом украинских вооруженных сил. Информацию об этом передает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Известно, что во время обстрела украинские военные использовали снаряды «натовского» калибра 155 миллиметров. В общей сложности ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка восемь ракет. Имеются ли в результате пострадавшие среди местных жителей, не уточняется.

«В 21:30 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) из украинского населенного пункта Орловка по Киевскому району Донецка выпущено восемь снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил об обстреле ЗАЭС. В результате произошло отключение резервной линии электропередачи к станции.
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