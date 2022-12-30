Украинские военные выпустили восемь ракет по Донецку

Известно, что во время обстрела украинские военные использовали снаряды «натовского» калибра 155 миллиметров. В общей сложности ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка восемь ракет. Имеются ли в результате пострадавшие среди местных жителей, не уточняется.

