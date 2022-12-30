Украинские военные выпустили восемь ракет по Донецку

Столица Донецкой Народной Республики оказалась под обстрелом украинских вооруженных сил. Информацию об этом передает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Известно, что во время обстрела украинские военные использовали снаряды «натовского» калибра 155 миллиметров. В общей сложности ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка восемь ракет. Имеются ли в результате пострадавшие среди местных жителей, не уточняется.
«В 21:30 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) из украинского населенного пункта Орловка по Киевскому району Донецка выпущено восемь снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.
Ранее глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил об обстреле ЗАЭС. В результате произошло отключение резервной линии электропередачи к станции.