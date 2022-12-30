Бывшая звезда футбольного «Аякса» Овермарс госпитализирован с инсультом

Двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы по футболу Марк Овермарс перенес легкий инсульт и был госпитализирован в ночь на 30 декабря. Об этом сообщила пресс-служба бельгийской команды «Антверпен», в которой он работает техническим директором.
В заявлении клуба сказано, что Овермарс чувствует себя нормально и его жизни ничего не угрожает. Какое-то время специалисту придется восстанавливаться, прежде чем он сможет продолжить исполнять свои обязанности.
Овермарс получил должность технического директора в «Антверпене» в марте этого года. В качестве игрока он блистал в «Аяксе», выиграв с клубом чемпионат Нидерландов, Лигу чемпионов, кубок и суперкубок страны. Он также выступал в составе национальной сборной, став дважды бронзовым призером чемпионатов Европы 2000 и 2004 годов.