Бывшая звезда футбольного «Аякса» Овермарс госпитализирован с инсультом

Овермарс получил должность технического директора в «Антверпене» в марте этого года. В качестве игрока он блистал в «Аяксе», выиграв с клубом чемпионат Нидерландов, Лигу чемпионов, кубок и суперкубок страны. Он также выступал в составе национальной сборной, став дважды бронзовым призером чемпионатов Европы 2000 и 2004 годов.